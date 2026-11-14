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Здравното министерство предлага сливане на 27-те центъра за спешна помощ, предвиждат се 200 съкращения

Здравното министерство предлага сливане на 27-те центъра за спешна помощ, предвиждат се 200 съкращения
БТА

Медицински специалисти се опасяват от забавяне на линейките и задълбочаване на кадровия недостиг, докато ведомството уверява, че пациентите няма да бъдат засегнати

Министерството на здравеопазването предлага всички 27 центъра за спешна медицинска помощ в България да бъдат обединени в една национална структура. Реформата предвижда новата организация да бъде под ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, както и съкращаването на около 200 административни служители.

Предложението вече предизвиква недоволство сред работещите в системата, които се опасяват от допълнителни затруднения при обслужването на пациентите.

В центъра за спешна помощ в Стралджа медицинските екипи работят при сериозен недостиг на кадри. Фелдшерът Мима Станчева разказва, че голяма част от колегите ѝ са пенсионери, а нови кандидати за работа почти няма.

"Моите колеги са пенсионери. Част от тях дори напуснаха скоро. Няма желаещи за работа", посочва тя пред БТВ.

Притеснения има и в Сандански, където само два спешни екипа обслужват над 50 населени места. Медицинските специалисти предупреждават, че централизацията няма да реши проблемите с недостига на персонал и остарелите линейки.

"Преструктуриране се прави с хора - с тези, които трябва да излязат на терен. Знаем много добре, че хеликоптерите летят в определено време и на определени места. Но има хора, които чакат линейката, а тя не трябва да губи време", коментира старшата сестра Валентина Джевалекова.

От Съюза на парамедиците подкрепят премахването на дублиращите се административни длъжности, но настояват промените да бъдат част от по-широка реформа, насочена към подобряване на спешната помощ.

От Министерството на здравеопазването уверяват, че броят на медицинските екипи няма да бъде намален и че преструктурирането няма да доведе до по-дълго време за реакция при спешни случаи.

Работещите в системата обаче поставят въпроси за обработването на сигналите, познаването на местните особености и бъдещото осигуряване на персонал, линейки и оборудване.

Общественото обсъждане на предложението продължава до 3 декември. Ако реформата бъде одобрена, новата национална структура трябва да започне работа от 1 януари 2027 г.

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