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Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери
БТА

12-годишно дете от Разлог и дете на година и пет месеца от Сливен са настанени за лечение в болница в Пловдив

Две деца, пострадали при битови инциденти, са транспортирани по спешност с медицински хеликоптери в рамките на един ден. Екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) са осъществили две отделни мисии, за да осигурят на пострадалите необходимата специализирана медицинска помощ.

Първата мисия е била за 12-годишно дете, пострадало при битов инцидент. То първоначално е прието в МБАЛ "Д-р Асен Велев" в Разлог.

След преценка на медицинските специалисти е подаден сигнал до координационната централа на ЦСМПВ за необходимостта от спешно транспортиране до лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

На сигнала са реагирали дежурните екипи от оперативната база в София, които са организирали въздушния медицински транспорт.

Втората мисия е била за дете на едва година и пет месеца, също пострадало при битов инцидент.

То е получило първоначална медицинска помощ в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, където състоянието му е било стабилизирано.

След това е организирано спешното му транспортиране с медицински хеликоптер от дежурните екипи в оперативната база в Сливен.

И двете деца са транспортирани до УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където лечението им продължава под наблюдението на специалисти.

Към момента няма допълнителна информация за обстоятелствата около двата битови инцидента и конкретните наранявания на децата.

От Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха благодариха на екипите на спешната помощ, лечебните заведения и авиационните специалисти за добрата координация и професионализма при изпълнението на двете мисии.

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