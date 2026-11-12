Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери
12-годишно дете от Разлог и дете на година и пет месеца от Сливен са настанени за лечение в болница в Пловдив
Две деца, пострадали при битови инциденти, са транспортирани по спешност с медицински хеликоптери в рамките на един ден. Екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) са осъществили две отделни мисии, за да осигурят на пострадалите необходимата специализирана медицинска помощ.
Първата мисия е била за 12-годишно дете, пострадало при битов инцидент. То първоначално е прието в МБАЛ "Д-р Асен Велев" в Разлог.
След преценка на медицинските специалисти е подаден сигнал до координационната централа на ЦСМПВ за необходимостта от спешно транспортиране до лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.
На сигнала са реагирали дежурните екипи от оперативната база в София, които са организирали въздушния медицински транспорт.
Втората мисия е била за дете на едва година и пет месеца, също пострадало при битов инцидент.
То е получило първоначална медицинска помощ в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, където състоянието му е било стабилизирано.
След това е организирано спешното му транспортиране с медицински хеликоптер от дежурните екипи в оперативната база в Сливен.
И двете деца са транспортирани до УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където лечението им продължава под наблюдението на специалисти.
Към момента няма допълнителна информация за обстоятелствата около двата битови инцидента и конкретните наранявания на децата.
От Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха благодариха на екипите на спешната помощ, лечебните заведения и авиационните специалисти за добрата координация и професионализма при изпълнението на двете мисии.