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Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета
БТА

При проверките са иззети над 60 грама марихуана, електронни везни и пособия за употреба на наркотици

Двама непълнолетни младежи и 38-годишен мъж са задържани при полицейски акции срещу наркотиците в Русе. При проверките са открити марихуана, метамфетамин, електронни везни и два пистолета - газов и пневматичен. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Единият случай започнал, след като полицейски екип забелязал 16-годишен младеж, управляващ електрическо превозно средство без предпазна каска.

При последвалото преследване момчето изхвърлило на земята жълт полиетиленов пакет и електронна везна. В плика полицаите открили около 26 грама марихуана.

При претърсване на жилището му били намерени още около 30 грама от същия наркотик.

Разследването установило, че 16-годишният е закупил марихуаната от 17-годишен младеж от Русе.

В дома на предполагаемия продавач полицаите открили 15 полиетиленови свивки с около 10 грама марихуана, четири електронни везни, стъклена лула и гриндер. Иззети са и два пистолета - газов и пневматичен.

Двамата непълнолетни са задържани.

При отделен случай служителите на реда спрели за проверка 38-годишен мъж в района на улица "Пристанищна" в Русе.

При личния обиск у него били открити около 4 грама марихуана и 0,4 грама метамфетамин.

Работата по изясняване на обстоятелствата около двата случая продължава.

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