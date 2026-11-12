Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета
При проверките са иззети над 60 грама марихуана, електронни везни и пособия за употреба на наркотици
Двама непълнолетни младежи и 38-годишен мъж са задържани при полицейски акции срещу наркотиците в Русе. При проверките са открити марихуана, метамфетамин, електронни везни и два пистолета - газов и пневматичен. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.
Единият случай започнал, след като полицейски екип забелязал 16-годишен младеж, управляващ електрическо превозно средство без предпазна каска.
При последвалото преследване момчето изхвърлило на земята жълт полиетиленов пакет и електронна везна. В плика полицаите открили около 26 грама марихуана.
При претърсване на жилището му били намерени още около 30 грама от същия наркотик.
Разследването установило, че 16-годишният е закупил марихуаната от 17-годишен младеж от Русе.
В дома на предполагаемия продавач полицаите открили 15 полиетиленови свивки с около 10 грама марихуана, четири електронни везни, стъклена лула и гриндер. Иззети са и два пистолета - газов и пневматичен.
Двамата непълнолетни са задържани.
При отделен случай служителите на реда спрели за проверка 38-годишен мъж в района на улица "Пристанищна" в Русе.
При личния обиск у него били открити около 4 грама марихуана и 0,4 грама метамфетамин.
Работата по изясняване на обстоятелствата около двата случая продължава.