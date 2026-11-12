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Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища
Снимка: AP/БТА

Решението беше прието с един глас разлика след масови протести заради високите цени на имотите, но бъдещето на мерките зависи от предстоящите избори на 29 ноември

Временният състав на долната камара на испанския парламент одобри пакет от мерки за защита на наемателите и ограничаване на спекулациите с недвижими имоти. Гласуването се проведе ден след общата стачка и масовите протести срещу високите жилищни цени в страната, съобщава Асошиейтед прес.

Декретът беше приет с 35 гласа "за" срещу 34 "против", а действието му може да се окаже краткотрайно заради предстоящите парламентарни избори на 29 ноември. Консервативната Народна партия, основната опозиционна сила, обеща да отмени мерките, ако спечели изборите – възможност, която според социологическите проучвания е реална.

Правителството на премиера Педро Санчес направи първи опит да прокара пакета през октомври, след като общественото недоволство се засили заради рязкото поскъпване на наемите. Повод за допълнителни реакции стана принудителното изселване на 87-годишна жена в Мадрид, показано по националната телевизия. Впоследствие тя почина.

Тогава Народната партия и други консервативни формации блокираха предложенията. Няколко дни по-късно Санчес свика предсрочни избори за 29 ноември. При повторния опит управляващите разделиха пакета на два декрета, за да увеличат шансовете за приемане на основните разпоредби.

Първият декрет беше одобрен от временния състав на Конгреса на депутатите, който наброява 69 представители при 350 в редовния парламент. Вторият документ, предвиждащ допълнителни ограничения за собствениците на жилища, отново беше отхвърлен.

Сред приетите мерки е удължаване до 2030 г. на защитата срещу принудително изселване за наематели, определени от социалните служби като финансово или социално уязвими. Те няма да могат да бъдат изваждани от жилищата си, докато регионалните власти не им осигурят алтернативно настаняване.

Декретът ограничава и възможностите за спекулативно изкупуване на имоти, като забранява на компаниите от сектора да придобиват жилища на цена под 70% от стойността им. Целта е да се предотврати масовото купуване на евтини имоти с последваща препродажба на по-високи цени.

Новите разпоредби забраняват и увеличаването на наемите за жилища, чиито цени вече надхвърлят референтните стойности за съответния квартал според правителствения индекс.

Предвиден е също данък от 10% върху апартаментите, отдавани за туристически цели, включително чрез онлайн платформи. Пакетът включва данъчни стимули за собствениците, които отдават жилищата си под наем, както и държавно гарантирани кредити за първоначалната вноска при покупка на основно жилище.

Вторият декрет, който не получи необходимата подкрепа, предвиждаше автоматично подновяване на договорите за наем по искане на наемателите. При желание да прекратят договорите собствениците трябваше да изплащат обезщетение в размер на едногодишен наем.

Противниците на предложението предупредиха, че подобна разпоредба може да накара собствениците да изтеглят имотите си от пазара, което би намалило предлагането и би довело до ново покачване на цените. Вторият декрет беше отхвърлен с 34 гласа "за" срещу 35 "против", след като баска дясноцентристка партия подкрепи десните формации.

 

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