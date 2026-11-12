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Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити
АП/БТА

Аит-Нури търси повече игрово време, но финансовите условия могат да усложнят евентуалната сделка.

Раян Аит-Нури може да напусне Манчестър Сити през януарския трансферен прозорец. Ювентус и Барселона проявяват интерес към 25-годишния ляв защитник, съобщават Gazzetta dello Sport и Sport.es.

Ювентус го е определил като основна цел за подсилване на левия фланг. Торинският клуб се е свързал с играча още през август, но тогава е получил отказ. Сега Аит-Нури иска повече игрово време, а според информациите Сити е склонен да обсъди наем. Финансовите ограничения на Ювентус, свързани със споразумението му с УЕФА, може да затруднят преговорите.

Барселона следи ситуацията като възможен вариант при евентуална раздяла с Алехандро Балде през януари. Профилът на алжиреца се вписва в търсения от каталунците стил, но финансовите условия остават пречка. Сити иска към наема да бъде включена опция за откупуване през юни 2027 г., докато Барселона търси по-гъвкаво решение.

През сезон 2026/27 Аит-Нури има три асистенции в четири мача. Договорът му с Манчестър Сити е до 30 юни 2030 г.

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