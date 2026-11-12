Мед, овча лой и стотици килограми месни и млечни продукти иззеха на три гранични пункта

Мед, овча лой, млечни и месни продукти са иззети при проверки на граничните пунктове със Сърбия и Турция. Нарушенията са установени от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при съвместни проверки със служители на Агенция „Митници“.

Сред установените количества на ГКПП „Лесово“ са 200 кг пчелен мед и 300 кг сирене и масло. Продуктите са открити при проверка на лек автомобил с българска регистрация, влизащ в страната.

При друга проверка на ГКПП „Капитан Андреево“ са открити 225 кг овча лой в багажното отделение на автобус с турска регистрация. На ГКПП „Калотина“ инспекторите са установили още 56 кг месни и 36 кг млечни продукти в автобус със сръбска регистрация.

Всички открити стоки са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Проверките по граничните пунктове се извършват непрекъснато с цел да не се допускат несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.