Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мед, овча лой и стотици килограми месни и млечни продукти иззеха на три гранични пункта

Мед, овча лой и стотици килограми месни и млечни продукти иззеха на три гранични пункта
БАБХ

Храните са открити на „Лесово“, „Капитан Андреево“ и „Калотина“ и предстои да бъдат унищожени

Мед, овча лой, млечни и месни продукти са иззети при проверки на граничните пунктове със Сърбия и Турция. Нарушенията са установени от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при съвместни проверки със служители на Агенция „Митници“.

Сред установените количества на ГКПП „Лесово“ са 200 кг пчелен мед и 300 кг сирене и масло. Продуктите са открити при проверка на лек автомобил с българска регистрация, влизащ в страната.

При друга проверка на ГКПП „Капитан Андреево“ са открити 225 кг овча лой в багажното отделение на автобус с турска регистрация. На ГКПП „Калотина“ инспекторите са установили още 56 кг месни и 36 кг млечни продукти в автобус със сръбска регистрация.

Всички открити стоки са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Проверките по граничните пунктове се извършват непрекъснато с цел да не се допускат несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Още по темата

Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

Мръсотия в супермаркет и незаконни дюнери: БАБХ затвори два обекта

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни

Затвориха обект на голяма търговска верига във Видин заради 613 кг негодни храни

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Водещи

Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

  • Преди 7 минути
Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

  • Преди 7 минути
Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

  • Преди 7 минути
Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

  • Преди 21 минути
Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

  • Преди 23 минути
Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

  • Преди 31 минути
Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

  • Преди 36 минути
Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

  • Преди 40 минути
Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

  • Преди 43 минути
Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

  • Преди 45 минути
Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

  • Преди 49 минути
Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

  • Преди 54 минути
Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

  • Преди 58 минути