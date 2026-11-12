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Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС
АП/БТА

Ереван влиза в европейските митнически и данъчни програми

Ереван направи поредна крачка към сближаване с европейските икономически стандарти, като подписа две споразумения за присъединяване към програмите на ЕС „Митници“ (Customs) и „Фискалис“ (Fiscalis). Документите бяха парафирани в Брюксел от председателя на арменския Комитет по държавните приходи Едуард Акопян и еврокомисаря по въпросите на климата Вопке Хукстра, съобщи информационната агенция АРМЕНПРЕС и предадено от БТА.  

Основният замисъл на партньорството е да модернизира митническата и данъчната администрация на страната, да разшири дигиталния обмен на информация и да премахне част от бариерите пред двустранния стокообмен.

За Брюксел включването на Армения е логично продължение на усилията за по-тясна институционална връзка. Еврокомисарят Вопке Хукстра отбеляза, че споразуменията ще позволят на арменските служби да работят рамо до рамо с колегите си от държавите членки и да инвестират в квалификацията на кадрите си. „Това е особено важно предвид стремежа на Армения да укрепи отношенията си с ЕС, който е основният ѝ икономически партньор“, подчерта Хукстра при подписването.

От арменска страна очакванията са фокусирани върху три конкретни посоки, очертани от Едуард Акопян. Първата е свързана с обучението на служителите и пренасянето на европейски дигитални модели, като Ереван също заявява готовност да сподели собствените си добри практики. Втората посока залага на директна експертна помощ и обмен на специалисти, които да оценяват и подобряват работата на местните системи.

Най-големият практичен ефект за бизнеса обаче се крие в третото направление - възможността Армения да стане част от европейската система за транзит и износ. Според Акопян арменските власти вече започват да проучват стъпките за включване в нея. Целта е вносителите и износителите максимално бързо да усетят облекчение при преминаването на границите, което да съкрати времето за обработка на товарите и да ускори търговските операции.

Двете програми разделят работата по сектори, но действат в обща посока. Чрез „Митници“ Ереван ще осъвременява законодателството си, ще подобрява управлението на риска и ще търси по-добра съвместимост между своите и европейските информационни системи, за да ограничи незаконната търговия. Участието изисква финансова вноска от Армения, но страната е договорила сериозно облекчение - 80-процентна отстъпка от оперативната такса. Паралелно с това „Фискалис“ ще подпомага данъчната администрация в борбата с измамите и укриването на налози, осигурявайки достъп до европейски бази данни и инструменти за насърчаване на честната конкуренция.

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