Мерц: Русия започва да осъзнава, че не може да преговаря за Украйна без Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че има признаци за нарастваща готовност от страна на Русия да признае, че преговорите за Украйна не могат да се водят без участието на Европа. Това съобщи Reuters.

„Това, преди всичко, е добра новина. Дали това ще остане така и занапред, предстои да видим. Това ще зависи в много голяма степен от преговорите в идните няколко дни“, коментира Мерц в кулоарите на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

Според германския канцлер най-важното е руският президент Владимир Путин да се съгласи да седне на масата за преговори, а въпросът за назначаването на европейски пратеник може да бъде обсъден на по-късен етап.

„Важното е Русия да седне на масата за преговори и да е готова да участва в дискусии. После ще мислим за всичко останало“, заяви Мерц.

Френският президент Еманюел Макрон също подчерта необходимостта Европа да има обща позиция, преди да определи свой представител за евентуални преговори с Москва.

„Европа трябва да има ясна и обща визия за това какво иска за Украйна и за себе си“, заяви Макрон пред журналисти в Дъблин.

По думите му съдържанието на европейската позиция трябва да определи формата на бъдещите разговори с Русия. Той призова Европа да си върне инициативата в диалога с Москва.

Попитан дали би поел ролята на европейски пратеник, френският президент заяви, че винаги ще бъде на разположение по тези въпроси.