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Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА
БТА

"Вярвам, че можем да неутрализираме Мохамед Салах и да победим Трабзонспор", каза халфът

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао заяви, че титлата е приоритет №1 за "червените" през този сезон. Португалецът изрази оптимизъм, че тимът ще победи Трабзонспор и ще неутрализира Мохамед Салах.

"От първата до последната минута бяхме по-добрият отбор на терена и заслужено победихме Левски. Дербитата винаги са различни. Усещаш атмосферата, чуваш феновете и начина, по който подкрепят отбора. В Португалия обичаме да казваме, че дербитата не се играят, а се печелят. Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си", каза Жордао пред "Спортал" за победата с 3:0 над "сините". 

Капитанът на "червените" коментира, че титлата е приоритет №1 за отбора. "Разполагаме с много качество в състава. Нашата основна цел е шампионската титла. Ние сме ЦСКА и е напълно нормално това да бъде приоритет №1 за нас. Вярвам, че можем да завършим сезона на първо място. Победите срещу ЦСКА 1948, Левски и Лудогорец показват, че имаме качествата да се справяме с най-силните съперници".

Бруно Жордао говори и за предстоящия мач с Трабзонспор в Лига на конференциите, където тимът ще се изправи и срещу египетската звезда Мохамед Салах. "На хартия Трабзонспор е фаворит, но ако искат да дойдат тук и да спечелят, ще трябва да ни надиграят. Няма да се предадем толкова лесно. Срещу Монако показахме, че можем да играем на много високо ниво. Вярвам, че можем да неутрализираме Мохамед Салах и да победим Трабзонспор". 

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