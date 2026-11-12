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Добри Митрев: Поскъпването на природния газ ще засегне бизнеса и домакинствата

Добри Митрев: Поскъпването на природния газ ще засегне бизнеса и домакинствата
БТА

Социалните партньори обсъдиха план-сметката

Социалните партньори обсъдиха план-сметката, като Добри Митрев от Българската стопанска камара коментира финансирането на държавните политики, необходимостта от подкрепа за лечебните заведения в отдалечените райони и отражението на по-високите цени на природния газ върху бизнеса и домакинствата.

Митрев заяви, че държавните политики трябва да се финансират от държавния бюджет, а не да се прехвърля тежестта им върху други източници. Той акцентира и върху необходимостта от устойчиво развитие на лечебните заведения в отдалечените райони, така че хората да имат достъп до медицинска помощ, без да се налага да пътуват до големите градове.

Според Митрев подобен подход би довел до реални резултати и осезаеми ползи за българските граждани.

По отношение на очакваното увеличение на цената на природния газ той посочи, че ефектът ще се усети както от бизнеса, така и от домакинствата. По-високите разходи за енергия оказват допълнителен натиск върху предприятията и намаляват покупателната способност на гражданите.

Митрев отбеляза, че природният газ е вносна суровина и възможностите за пряко влияние върху цената му са ограничени.

 
 
 
 
 

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