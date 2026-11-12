Съдът не даде ход на мярката на мъжа, обвинен за убийството на кучето Кнопа

Съдът не даде ход на мярката на Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на кучето Кнопа.

Причината е, че обвиняемият е поискал смяна на адвоката си.

Припомняме, че за жестокостта съобщи собственичката на животното Снежана, която разказа за трагедията в социалните мрежи.

Припомняме, че собственичката на убитото с ритник куче Кнопуся - Снежина Кушчук разказа пред "Таралеж" за фаталната вечер, предишни сигнали за агресия срещу кучета и болката на семейството след трагедията.

Случаят предизвика обществено възмущение, а в сряда се очаква нов протест срещу насилието над животни.

„Кнопуся, ти завинаги ще останеш нашето малко момиче" - с тези думи собственичката на деветгодишния йоркширски териер Кнопа започва емоционалния си разказ за трагедията, разиграла се на 1 ноември вечерта в столичния квартал „Кръстова вада“.

Малкото куче, тежащо едва три килограма, загина, след като мъж го ритна по време на обичайната му вечерна разходка със стопанина му. Случаят е заснет от охранителна камера, а кадрите предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи.

По разказа на семейството нападението е станало, след като мъжът направил забележка на стопанина заради кучето, което преминавало покрай къщата му. Въпреки опитите на съпруга ѝ да обясни, че винаги почистват след домашния си любимец, конфликтът ескалирал.

„Съпругът ми няколко пъти подчерта, че винаги почистваме след кучето си. Дори му показа торбичката, за да го докаже“, разказва жената пред „Таралеж“.

По думите ѝ до този момент съпругът ѝ не забелязал неадекватно поведение от страна на мъжа. Всичко се случило за секунди.

„Съпругът ми без никакво колебание се застъпи за нашето кученце, за нашето „дете“. Всичко се вижда на видеото. Няма да го коментирам допълнително, защото ми е прекалено болезнено“.

Тя разказва, че когато съпругът ѝ успял да се отдалечи от нападателя, все още не знаел, че Кнопа е мъртва. На мястото имало свидетели, които незабавно подали сигнал в полицията.

Във фаталната вечер жената била вкъщи с децата им. Когато разходката започнала да се проточва необичайно дълго, тя се обадила на съпруга си.

„Той ми отговори и още по гласа му разбрах, че нещо не е наред. А щом съпругът ми ми отговаряше на телефона, значи нещо се беше случило с Кнопуся“.

Снежина веднага изтичала навън и тръгнала по обичайния маршрут на семейството, викайки съпруга си и кучето. Първата ѝ мисъл била, че трябва да откарат животното при ветеринар. Когато стигнала до съпруга си, разбрала, че вече е твърде късно.

„След това почти не помня какво се случи. Знам само, че крещях толкова силно, че целият квартал ме чуваше“.

Болката от загубата се оказала непоносима. Жената разказва, че държала тялото на кучето до последно и се опитвала да запомни миризмата му.

„Тя беше толкова студена. Господи, беше толкова студена… А толкова много мразеше студа. Винаги се сгушваше в ръцете ми, за да се стопли“.

Собственичката пази дрешката и каишката на Кнопа. По думите ѝ кученцето било изключително кротко, мило и послушно куче, което никога не проявявало агресия към хора.

Жената твърди, че след трагедията е научила за предишни случаи на агресия от страна на същия мъж към други кучета. По думите ѝ само пет минути преди фаталния инцидент той е нападнал и друго куче, което преминавало в района. Тя твърди още, че в петък е имало друг случай, при който мъжът е посегнал на кучето на жена с червено яке, а по случая е бил подаден сигнал в полицията.