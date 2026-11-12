567 души в страната са дарили кръв за пострадалите при верижните катастрофи на AM „Тракия“

567 души в страната са дарили кръв в рамките на акцията по кръводаряване за пострадалите при верижните катастрофи на магистрала „Тракия“. Това каза д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на Българския червен кръст (БЧК).

Акцията е съвместна на БЧК, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), припомня БТА.

В София 397 души са дарили кръв.

"Около 200 души не са успели да дарят, защото кръвните центрове не са имали възможност да обслужат всички желаещи да помогнат. Центровете за даряване на кръв са работили и след приключване на работното си време", каза Тодоровска.

В Ямбол 36 души са дарилите кръв, а в Сливен първия ден са дарили 77 души, а вчера 57, уточни Тодоровска.

Тя призова хората регулярно да даряват кръв, за да се поддържа постоянен капацитет на банката за кръвни продукти и да служи при подобни инциденти.