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Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег
АП/БТА

По данни на изданието потъмнелите и напукани дървени образци, върху които ясно се различават влакна и годишни кръгове, са извадени от дълбочина около 9 метра под повърхността на формацията, отстояща на близо 29 километра от планината Арарат

Изследователски екип, работещ по скалната формация „Дурупънар“ в източния турски окръг Агръ, попадна на фрагменти от обгорена дървесина с видими следи от човешка обработка. Според турския вестник „Милиет“ мястото от десетилетия се свързва с хипотезата, че именно там се намират останките на библейския Ноев ковчег.

По данни на изданието потъмнелите и напукани дървени образци, върху които ясно се различават влакна и годишни кръгове, са извадени от дълбочина около 9 метра под повърхността на формацията, отстояща на близо 29 километра от планината Арарат (наричана на турски Агръ). Находките вече са разпределени в четири независими лаборатории, където ще бъдат подложени на въглероден анализ за установяване на точната им възраст и дървесния вид.

Ръководителят на международния проект „Сканиране на Ноевия ковчег“ (Noah's Ark Scans) – американският учен Андрю Джоунс, който посвещава последните 30 години на проучвания в района на „Дурупънар“ – определя новите образци като най-убедителните доказателства за съществуването на легендарния плавателен съд, откривани до момента.

Допълнителни географски сканирания на формацията разкриват, че вътрешността ѝ е организирана на три нива, наподобяващи симетрично подредени помещения, а не естествени геоложки нагъвания. По-рано през годината археологическите екипи регистрираха в недрата на „Дурупънар“ запълнени със седименти камери, дълги коридори и правилни структури, приличащи на тунели, което засилва тезата на учените за обект с изкуствен произход.

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