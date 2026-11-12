„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

От „Възраждане“ призоваха управляващите да оттеглят законопроекта за промени в Закона за личната помощ. Според формацията предлаганите текстове ще засегнат както личните асистенти, така и хората с увреждания, които разчитат на тяхната подкрепа.

В кулоарите на парламента Георги Георгиев заяви, че партията категорично се противопоставя на предложенията, които определи като недопустими и нехуманни.

Сред основните възражения е премахването на коефициента, чрез който се определя възнаграждението на личните асистенти по трудовите им договори. По думите на Георгиев промяната засяга около 88 000 души в страната.

От „Възраждане“ смятат, че промените се правят с цел да бъдат ограничени бюджетните разходи. Георгиев постави въпроса защо финансовата тежест трябва да бъде поета именно от хората, които се грижат за хора с увреждания.

Друго спорно предложение според формацията е премахването на трудовия договор на личните асистенти.

Критики предизвиква и изискването асистентът да има настоящ адрес на не повече от 40 километра от местоживеенето на човека с увреждане. Георгиев даде пример с кандидат за личен асистент с адрес в София, който би искал да се грижи за човек, живеещ в Хасковска област. Според него подобно ограничение би създало допълнителни пречки при избора на личен асистент.