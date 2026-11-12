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Радев от Дъблин: Свързаността е най-важният елемент за сигурността и икономиката ни

Радев от Дъблин: Свързаността е най-важният елемент за сигурността и икономиката ни
БТА

От думите му стана ясно още, че в той ще има среща с генералния секретар на Съвета на Европа, пред когото ще поставя "още веднъж темата, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници, напротив проблемите се задълбочават“

Важно е, че най-сетне говорим за най-силния инструмент – дипломацията. Това заяви премиерът Румен Радев преди започване на срещата на Европейската политическа общност (ЕПО), коментирайки развитията по преговорите между Украйна и Русия, завършили вчера в Абу Даби.

По думите му Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Без участието на европейските държави не може да бъде изградена нова система за сигурност на континента, добави той. 

Премиерът обърна внимание, че ЕПО се е утвърдил като важен форум за дискусии, касаещи не само ЕС, но и теми като Западните Балкани и „широкото черноморско пространство“.

„Днес е денят за европейската политическа общност. Ако искаме да постигнем целите за силна, сигурна, просперираща Европа, трябва да има сигурност и стабилност в тези региони. И това именно е смисълът да обменим идеи как и по какъв начин да постигнем тези цели. И голямата тема днес е конкурентоспособност“, заяви Радев.

Той уточни, че става въпрос за конкурентоспособност чрез иновации и свързаност. По думите му, това е силата на България. Той обърна внимание на важността на „достъпните цени на енергията“ и „защита на Европейската демокрация“.

„България е много силна в тези цели с проактивната политика, която води“, каза премиерът. Според него свързаността се очертава като най-важният елемент и за сигурността, и за нашето икономическо развитие.

Радев припомни, че страната ни ще бъде домакин на срещата на върха за свързаност с Европейската комисия. На въпросния форум следващата година „ще разгледаме новия коридор за сухопътна връзка със страните от Залива за доставка на енергийни ресурси“.

"Имаме шанс да превърнем най-сетне нашето географско разположение в стратегическо предимство", добави премиерът.

От думите му стана ясно още, че в той ще има среща с генералния секретар на Съвета на Европа, пред когото ще постави "още веднъж темата, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници, напротив проблемите се задълбочават.“

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