Манчестър Юнайтед потвърди за Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед потвърди ряздялата с Майкъл Карик. Бившият халф на "червените дяволи" само преди шест месеца подписа договор за две години, но след слабия старт на сезона шефовете взеха решение да го уволнят.

Отборът се намира в зоната на изпадащите във Висшата лига, въпреки сериозните амбиции, които афишира за този сезон.

„Манчестър Юнайтед може да потвърди, че Майкъл Карик напусна поста старши треньор на представителния отбор“, съобщават от клуба.

„Майкъл се завърна в клуба през януари и изведе отбора до трето място във Висшата лига, печелейки 12 от последните 17 мача за сезон 2025/2026. За този период Юнайтед събра най-много точки сред всички отбори в първенството. След разочароващия старт на сезона обаче се наложи да достигнем до изключително трудното заключение, че се нуждаем от промяна, за да постигнем целите си“, продължава изявлението на клубния уебсайт.

„Майкъл е и винаги ще бъде легенда на Манчестър Юнайтед. Точно както го правеше и като футболист, той подхождаше към работата си отговорно и с професионализъм. Постигнатото от него през миналия сезон няма да бъде забравено. Клубът възнамерява да назначи негов постоянен заместник възможно най-скоро“, завършва съобщението.