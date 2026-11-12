Диана Дамянова за готвените промени за личните асистенти: Няма да бъде никак смешно

Управляващи и опозиция спорят за предложените промени в Закона за личната помощ. Според депутата Иван Янев "всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца". Той не уточни при какви условия. Според Катя Панева, заместник-председател на Комисията по здравеопазването, „България отдавна трябваше да въведе този подход, но предложението стъпва само частично върху Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. В този вид оценката няма да работи правилно. На този фон медийният експерт Диана Дамянова написа:

"До днес мислех, че правителството прави комуникационни грешки.

Като тази с втория пенсионен стълб, където има много логика, но я прави тайно, подмолно и без обяснения.

И среща съпротивата на кинтите… и губи.

До днес си мислех, че правителството наистина търси решение – как хем да напълни бюджета, хем да си изпълни социалната политика.

Днес разбрах, че второто не е вярно.

Да ограничиш доходите на хората – лични асистенти, като в същото време направиш нула, ама чиста нула съкращения в администрацията, просто съкращавайки някакви празни бройки, е равносилно на социално престъпление.

Навярно там, в топлите прегръдки на държавните учреждения, където са работили, хората на Радев са пропуснали дългите години на страдание и опити на майките и роднините на децата (и възрастните), нуждаещи се от ежедневна, дори ежеминутна помощ, да се „доберат“ до властта и да потърсят помощ.

Аз лично имах две такива майки, работещи в моята агенция.

Майки героини.

Майки, които, след като изработеха осемчасовия си работен ден при мен, отиваха на 16-часов работен ден в дома си, където отглеждаха своите нуждаещи се деца.

И стана чудо – преди години някак държавата се сети за тях.

След като бяха стояли с дни и месеци на студа, пред сградите на държавата. и на колене, буквално на колене се молеха.

Да посегнеш на социалните доходи на тези страдалци и в същото време да оставиш администрацията си да се шири на топличко в огромните, в голяма степен ненужни институции, агенции и квото там е, ето това е социално престъпление.

И не, то няма да ви свали от власт.

Тези хора са така заети с отглеждането на инвалидите си, че няма да могат да ви свалят.

Но ще свалят човешкия образ от вашите лица.

Просто не го правете!

Съкратете шест от ненужните си агенции и увеличете доходите на тези герои.

Иначе после ще питате защо не ви обичаме.