Кой е халфът на палач на ЦСКА, избрал България пред Гърция?

Халфът Атанасиос Туфас е едно от интересните имена в селекцията на националния отбор на България до 19 години. Тимът на Тодор Янчев в момента е Стара Загора, където се провежда втория квалификационен кръг за Евро 2027 година в тази възраст.

В сряда "лъвчетата" разбиха с 6:0 Гибралтар, а в следващите дни им предстоят мачове с Латвия и Молдова.

Кой е Атанасиос Туфас?

Полузащитникът е на 18 години и е роден в Гърция. В момента е част от ОФИ Крит, който отстрани ЦСКА в плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. Неговата майка обаче е българка, което му дава право да представлява и двете страни. От БФС действат бързо и успяват да убедят младока да играе за "трикольорите", въпреки че цялата му кариера до момента преминава по гръцките терени.

Туфас разбира български, но на този етап му е трудно да говори. Поради тази причина Тодор Янчев, а преди това и Атанас Рибарски комуникират с него основно на английски. Халфът дебютира за юношеския национален отбор на България на 24 септември тази година при равенството 1:1 срещу Сърбия. Той вече има три двубоя за "лъвчетата".

В отбора разчитат много на него, като това е и основната причина той да бъде заменен срещу Гибралтар в сряда, след като започна в титулярния състав. Идеята на Тодор Янчев е да го използва повече в следващите два мача, които ще са решителни за класирането на България в следващата фаза.

Атанасиос Туфас действа основно в средата на терена, но може да играе и като дясно крило. Той преминава през академиите на Атромитос и ПАС Янина, преди да премине в ОФИ през лятото на 2025 година. Полузащитникът тренира с първия отбор на тима от Крит под ръководството на Христос Контис, но основно играе за отбора до 19 години, за да може да трупа повече минути. От началото на сезона той е записал 8 мача за ОФИ U19, в които се е разписал веднъж.