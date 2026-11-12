Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите и наказанията след 13-ия кръг в Първа лига. Най-голяма е санкцията на Левски, който ще трябва да плати 3265 евро след дербито с ЦСКА. "Червените" са санкционирани с 2225 евро.

Ето всички глоби и наказания:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК "Ботев", на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлена факла на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За издигане на плакати с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлена факла на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.