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Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено

Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено
БТА

На мястото има екипи на полицията и Спешна помощ

Тежка катастрофа е станала на Околовръстния път на София, в района на село Подгумер. За инцидента сигнализират шофьори в социалните мрежи.

От публикуваните снимки и видеоклипове се виждат сериозни материални щети по участващите автомобили. На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Заради произшествието движението в района е силно затруднено. Към момента от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) няма официална информация за причините за катастрофата и евентуално пострадали.

 
 
 

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