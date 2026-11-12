Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено

Тежка катастрофа е станала на Околовръстния път на София, в района на село Подгумер. За инцидента сигнализират шофьори в социалните мрежи.

От публикуваните снимки и видеоклипове се виждат сериозни материални щети по участващите автомобили. На мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Заради произшествието движението в района е силно затруднено. Към момента от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) няма официална информация за причините за катастрофата и евентуално пострадали.