Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Хиляди пациенти с диабет ще преминат от досегашните „човешки инсулини“ към ново поколение инсулинови аналози и по-съвременни инсулинови терапии. Официална информация е на страницата на НЗОК.

Пред "Актуално" здравният експерт Аркади Шарков обясни, че хората се притесняват и това е нормално.

"Нормално е, когато става въпрос за лекарства, хората да се притесняват, тъй като те са стока от първа необходимост и с напредването на живота стават все по-ключови за удължаването на живота и за годините живот в добро здраве. От ъгъла на икономическата теория, когато говорим за лекарства, те са представени като стоки с ниска еластичност. Какво ще рече това на разговорен език? Това означава, че независимо от това как варира цената нагоре или надолу, търсенето остава сравнително константно или, по-просто казано, винаги ще имаме нужда от лекарствата", каза Шарков.

Международният опит естествено сочи, че подобна замяна трябва да бъде съпроводена с достатъчно добра и ясна информационна кампания от страна на институциите в конкретните държави и впоследствие с помощ от страна на самите лекуващи лекари, в това число личните лекари, както и специалистите ендокринолози, каза той.

По думите му хората нито ще останат без лечение, нито ще има повишение на цената на медикаментите.