31% по-нисък риск от диабет: Какво показва нов анализ на медицински данни?

Лекарства, които се използват за контрол на кръвната захар и лечение на затлъстяването, може да имат важна роля и в предотвратяването на диабет тип 2. Това показват резултатите от нов мащабен анализ, представен от Американската сърдечна асоциация на 2 ноември 2026 г.

Изследването обхваща медицинските данни на 256 492 възрастни с предиабет и затлъстяване, като установява 31% по-нисък риск от развитие на диабет тип 2 сред приемащите лекарства от групата GLP-1 в сравнение с хората, лекувани с метформин.

Предиабетът е състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но все още не достигат стойностите, необходими за поставяне на диагноза диабет. Без подходящи мерки при част от хората състоянието може да прогресира до диабет тип 2.

Изследователите са анализирали електронни медицински досиета от 104 лечебни институции за периода 2010–2023 г. Средната възраст на участниците е 52 години, а 76% от тях са жени. Проследяването е продължило средно около три години.

В анализа са сравнени резултатите на пациенти, приемащи метформин, с тези на хора, на които са предписани лекарства като семаглутид, тирзепатид, лираглутид и дулаглутид.

Освен по-ниския риск от развитие на диабет тип 2, при приемащите лекарства от групата GLP-1 е отчетена около 1,5 пъти по-голяма вероятност стойностите на кръвната захар да се върнат в нормални граници.

Данните показват и връзка с по-нисък риск от определени сърдечносъдови усложнения. В сравнение с групата на метформин изследователите установяват 15% по-нисък риск от инфаркт, 20% по-нисък риск от инсулт и 25% по-нисък риск от сърдечна недостатъчност.

Отчетена е също 41% по-ниска обща смъртност сред пациентите, приемащи GLP-1 лекарства. Тези стойности представляват относителни разлики между изследваните групи, а не гарантиран ефект за всеки отделен пациент.

Според водещия автор на изследването д-р Винисиус де Соуза Барзон Сера от клиниката „Майо“ резултатите могат да насърчат обсъждането на подобни терапии при определени пациенти още на етап предиабет.

Авторите подчертават, че метформинът продължава да бъде утвърдена възможност за лечение, а новите данни не означават, че лекарствата от групата GLP-1 трябва автоматично да го заменят.

Метформинът има дългогодишна употреба, сравнително ниска цена и добре проучен профил на безопасност. Изборът на терапия зависи от индивидуалното състояние на пациента, придружаващите заболявания, възможните нежелани реакции и достъпа до лечение.

Съществено ограничение на новото проучване е неговият наблюдателен характер. Изследователите са анализирали съществуващи медицински данни, а не са разпределяли пациентите на случаен принцип към различни лечения.

Това означава, че резултатите показват статистическа връзка, но не доказват със сигурност, че именно лекарствата са причинили отчетеното намаляване на риска. Възможно е влияние да са оказали и други фактори, включително загубата на тегло.

Данните са предварителни и са представени като научно резюме, което все още не е преминало пълно рецензиране и публикуване в специализирано научно списание.

Специалистите напомнят, че основна част от овладяването на предиабета остават балансираното хранене, редовната физическа активност, контролът на теглото и проследяването на кръвната захар.

Новите резултати разширяват възможностите за бъдещи изследвания, но не са основание хората с предиабет да започват, прекратяват или променят медикаментозно лечение без лекарска консултация.