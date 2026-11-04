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Фенербахче - Ливърпул: По коя телевизия да гледаме сблъсъка от Шампионската лига?

Фенербахче - Ливърпул: По коя телевизия да гледаме сблъсъка от Шампионската лига?
БТА

Турците обявиха новия си треньор часове преди началото на мача

Фенербахче приема Ливърпул в един от най-интересните двубои от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата между турския гранд и английския колос обещава сериозни емоции, а българските футболни фенове ще имат възможност да я проследят на живо.

Гьозтепе на Мъри Стоилов превзе Истанбул със знаменит обрат

Ливърпул влиза в двубоя с амбицията да продължи силното си представяне в турнира, докато Фенербахче ще разчита на подкрепата на своите привърженици в Истанбул, за да се противопостави на един от фаворитите в надпреварата.

Часове преди началото на срещата от Фенербахче обявиха новия си треньор - турската легенда Емре Белозоглу. Решението идва само няколко дни след като истанбулският гранд претърпя болезнено домакинско поражение с 1:2 от Гьозтепе на Станимир Стоилов, въпреки че водеше в резултата до 76-ата минута.

Мачът ще се играе тази вечер от 19:45 часа българско време. Телевизионното излъчване ще бъде по RING, а срещата ще бъде достъпна и онлайн в платформата VOYO.

 

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