София планира собствена мрежа от камери за контрол на скоростта и пътните нарушения

Възможност за изграждане на мащабна собствена мрежа от автоматизирани технически средства за контрол на скоростта и други нарушения по пътищата ще получи Столичната община. За целта общинският съветник от групата на ПП-ДБ в СОС - Симеон Ставрев, предлага да бъде сформирана специализирана работна група, която в кратък срок да координира процеса и да разработи финансовата рамка за Бюджет 2027.

Съгласно законодателните промени, приети през септември тази година, 50% от приходите от глоби, наложени с общински камери, ще постъпват директно в местните бюджети. Средствата ще могат да се използват единствено за мерки, свързани с пътната безопасност, а останалите 50% ще бъдат насочвани към Фонда за пътна безопасност.

Сред нарушенията, които камерите ще могат да засичат, са превишаване на скоростта, преминаване на червен светофар, движение в лентите за обществен транспорт, шофиране без поставен обезопасителен колан, използване на мобилен телефон по време на управление, както и неспазване на пътната маркировка.

„Целта на тази система не е събирането на глоби и пълненето на хазната, а спасяването на човешки животи. Опитът ни показва, че само два-три месеца след поставянето на камери на ключови места, нарушенията намаляват драстично с 60 до 80%. С промените в закона София най-накрая има възможност да инвестира половината от тези средства обратно в града - единствено и само за по-сигурни улици, по-безопасни кръстовища и по-добра пътна инфраструктура.“, посочи Ставрев.

По пазарни оценки изграждането на една сертифицирана стационарна точка за контрол на скоростта „до ключ“ може да достигне 72 000 евро с ДДС. В сумата са включени сертифициран радар или лазер, ANPR камера, инфрачервено осветление, стълб, захранване, връзка, първоначална метрологична проверка и част от разходите за интеграция с МВР.

Предвижда се първоначално да бъдат изградени 20 контролни точки на стойност между 1,1 и 1,6 млн. евро, с възможност мрежата да бъде разширена до 50 точки. Приоритетно камерите ще бъдат разположени по основни транзитни артерии и вътрешноградски булеварди с висок риск от пътни инциденти. Сред набелязаните места са Околовръстният път (при „Ринг Мол“ и детелините с „България“, „Черни връх“, „Ал. Малинов“, Бояна), бул. „Цариградско шосе“, бул. „Сливница“, бул. „България“, бул. „Тодор Каблешков“ и други.

Предложението ще бъде подложено на гласуване на предстоящото в четвъртък заседание на Столичния общински съвет.