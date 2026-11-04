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Септември отпадна от Младежката лига след нова загуба от Фиорентина

Септември отпадна от Младежката лига след нова загуба от Фиорентина
БТА

Младите „виолетови“ спечелиха с 3:0 в София и продължават напред с общ резултат 8:0

Септември София приключи участието си в Младежката лига на УЕФА след поражение с 0:3 от Фиорентина във втория мач между двата отбора от втория елиминационен кръг. Италианците бяха спечелили и първата среща във Флоренция с 5:0.

Гостите започнаха активно и създадоха няколко положения пред вратата на Васил Агушев. Натискът им даде резултат в 40-ата минута, когато Матко Бошкович се възползва от избита топка в наказателното поле и откри резултата.

След почивката Септември опита да отговори чрез удар на Николай Петков, но в 62-рата минута Фиорентина удвои преднината си. Димитър Кънев изпрати топката в собствената си врата при опит да пресече остро центриране на Джузепе Форте.

Капитанът на домакините Никола Генчев също потърси попадение с изстрел от дистанция. Вместо това Алберто Анджелони се разписа в 72-рата минута след ново подаване на Форте и оформи крайното 0:3.

Фиорентина продължава към третия елиминационен кръг, където ще срещне Динамо Тбилиси или ФК Копенхаген. Грузинският отбор спечели първия двубой у дома с 3:0.

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