Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Французинът Гаел Монфис превърна сбогуването си с тениса в послание към дъщеря си Скай, казвайки, че се надява някой ден тя да играе също като него в Париж. Той също благодари на феновете във френската столица за това, че са превърнали 22-годишната му кариера в сбъдната мечта.

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40-годишният тенисист, който е известен с екстравагантния си стил на игра, планираше да сложи край на кариерата си с последно участие на "Мастърс" турнира в Париж, но вместо това се оттегли от спорта без прощална поява на корта.

Изпращането му беше запомнящо се въпреки това, а към него се присъединиха други любимци на публиката във френската столица - Жо-Вилфрид Цонга, Жил Симон, Ришар Гаске и Беноа Пер.

"Няма да крия това, много е трудно да се сбогувам. Най-прекрасното нещо, което този свят ми е дал, сте вие - невероятната публика. Изобщо не е лесно, но искам да благодаря на всички ви. 22 години вече съм професионален тенисист. 22 години на една невероятна история, за която никога не съм могъл да си мечтая. Искам да благодаря на всички, независимо дали са тук или у дома, защото заради вас успях да осъществя мечтата си", заяви Монфис, цитиран от агенция Ройтерс.

Най-личният момент на церемонията за бившия номер 6 в света бе обръщението към дъщеря му Скай, в което заяви, че иска да я види да играе в Париж някой ден.

"Скай, баща ти беше тенисист. Той обичаше тениса. Израсна в Париж, където имаше невероятна публика зад себе си. Надявам се с цялото си сърце, че ще станеш велик шампион в каквото и да правиш, и че един ден ще играеш тук в Париж", каза французинът.

В кариерата си Гаел Монфис спечели 13 титли от Тура на АТП, първата от които беше през 2005-а в Полша, а последната - през януари 2025-а в Окланд (Нова Зеландия). Най-добрите му резултати от Големия шлем бяха полуфинали на "Ролан Гарос" през 2008-а и на Откритото първенство на САЩ през 2016-а, където изигра и последния си мач през септември тази година.