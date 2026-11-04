Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж
БТА

Французинът спечели 13 титли от АТП в 22-годишната си кариера

Французинът Гаел Монфис превърна сбогуването си с тениса в послание към дъщеря си Скай, казвайки, че се надява някой ден тя да играе също като него в Париж. Той също благодари на феновете във френската столица за това, че са превърнали 22-годишната му кариера в сбъдната мечта.

Елина Свитолина и Гаел Монфис обявиха края на брака си

40-годишният тенисист, който е известен с екстравагантния си стил на игра, планираше да сложи край на кариерата си с последно участие на "Мастърс" турнира в Париж, но вместо това се оттегли от спорта без прощална поява на корта.

Изпращането му беше запомнящо се въпреки това, а към него се присъединиха други любимци на публиката във френската столица - Жо-Вилфрид Цонга, Жил Симон, Ришар Гаске и Беноа Пер.

"Няма да крия това, много е трудно да се сбогувам. Най-прекрасното нещо, което този свят ми е дал, сте вие - невероятната публика. Изобщо не е лесно, но искам да благодаря на всички ви. 22 години вече съм професионален тенисист. 22 години на една невероятна история, за която никога не съм могъл да си мечтая. Искам да благодаря на всички, независимо дали са тук или у дома, защото заради вас успях да осъществя мечтата си", заяви Монфис, цитиран от агенция Ройтерс.

Най-личният момент на церемонията за бившия номер 6 в света бе обръщението към дъщеря му Скай, в което заяви, че иска да я види да играе в Париж някой ден.

"Скай, баща ти беше тенисист. Той обичаше тениса. Израсна в Париж, където имаше невероятна публика зад себе си. Надявам се с цялото си сърце, че ще станеш велик шампион в каквото и да правиш, и че един ден ще играеш тук в Париж", каза французинът.

В кариерата си Гаел Монфис спечели 13 титли от Тура на АТП, първата от които беше през 2005-а в Полша, а последната - през януари 2025-а в Окланд (Нова Зеландия). Най-добрите му резултати от Големия шлем бяха полуфинали на "Ролан Гарос" през 2008-а и на Откритото първенство на САЩ през 2016-а, където изигра и последния си мач през септември тази година.

Още по темата

Шоуменът Монфис се оттегли от тениса без фанфари

Шоуменът Монфис се оттегли от тениса без фанфари

40-годишният Монфис тръгна с победа на рождения си ден

40-годишният Монфис тръгна с победа на рождения си ден

Григор Димитров приключи с тениса през 2026 година

Григор Димитров приключи с тениса през 2026 година

Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна

Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти

Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти

Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна

Финалният турнир в женския тенис събра Русия, Беларус и Украйна

Кой е основният съперник на Карлос Насар по пътя към световния връх?

Кой е основният съперник на Карлос Насар по пътя към световния връх?

Паро Никодимов: ЦСКА трябва да играе смело и за победа

Паро Никодимов: ЦСКА трябва да играе смело и за победа

Водещи

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

  • Преди 8 минути
Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

  • Преди 13 минути
Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

  • Преди 15 минути
Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

  • Преди 24 минути
Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

  • Преди 33 минути
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

  • Преди 35 минути
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

  • Преди 39 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

  • Преди 43 минути
Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

  • Преди 44 минути
Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

  • Преди 45 минути
Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

  • Преди 47 минути
Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

  • Преди 59 минути
Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

  • Преди 1 час