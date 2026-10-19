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Елина Свитолина и Гаел Монфис обявиха края на брака си

Елина Свитолина и Гаел Монфис обявиха края на брака си
АП/БТА

Тенис звездите поемат по различни пътища след пет години брак, но остават обединени в грижите за дъщеря си

Една от най-разпознаваемите двойки в тениса - Елина Свитолина и Гаел Монфис, обяви своята раздяла. Украинската състезателка съобщи решението с емоционална публикация в Instagram, която беше споделена и от французина.

Свитолина и Монфис започнаха връзката си през 2018 година, сгодиха се през април 2021-ва и сключиха брак три месеца по-късно. През октомври 2022 година се роди дъщеря им Скай.

32-годишната украинка определи съобщението като най-трудното, което някога ѝ се е налагало да направи. Тя разкри, че войната в родината ѝ е оставила дълбоки следи върху нейното емоционално състояние.

„Всички знаят колко много означава Украйна за мен. Това, за което рядко съм говорила, е какво причини войната вътре в мен“, написа Свитолина.

Тя благодари на Монфис за подкрепата му през трудния период, но призна, че трябва да продължи по различен път.

„Гаел видя всичко. Той никога не пусна ръката ми. Дълго време преминавахме през това заедно, с всичко, което имахме. Но някои битки се случват дълбоко в теб и никаква любов от друг човек не може да ги спечели вместо теб“, сподели украинката.

„С времето разбрах, че трябва да намеря пътя обратно към себе си и че не мога да го направя в рамките на нашия брак“, добави тя.

Двамата подчертаха, че раздялата не е породена от вина на единия от тях и поискаха разбиране и спокойствие в този личен момент.

„Моля ви, знайте, че тук няма виновен. Има само двама души, които се обичаха дълбоко, и една история, която променя своята форма“, гласи посланието.

Основен приоритет за Свитолина и Монфис остава тяхната дъщеря. Двамата са категорични, че краят на брака им няма да промени общата им отговорност като родители.

„Заедно изградихме красив живот и получихме най-прекрасния подарък - нашата дъщеря Скай. Тя винаги ще бъде на първо място. Нашият брак приключва, но семейството ни не. Винаги ще бъдем нейни родители, един до друг при всяка стъпка от живота ѝ“, написа Свитолина.

Новината идва дни след официалното оттегляне на Монфис от професионалния тенис. 40-годишният французин е вписан в списъка на отказалите се състезатели на Международната агенция за интегритет в тениса с дата 5 октомври. Това го изважда от антидопинговата програма и не му позволява да участва в официални турнири.

Монфис планираше да приключи кариерата си в края на сезона с прощално участие на турнира в Париж. Последният му мач обаче остана загубата от Лърнър Тиен във втория кръг на US Open.

Няма потвърдени данни, че раздялата със Свитолина е повлияла върху решението му да прекрати кариерата си по-рано от планираното.

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