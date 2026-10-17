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Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански
БТА

Рафаел Ходар елиминира шампиона от 2019 година Даниил Медведев

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански. Рафаел Ходар елиминира шампиона от 2019 година Даниил Медведев след 6:3, 6:4 за 1 час и 44 минути на корта. По този начин 20-годишният мадридчанин ще спори за трофея със сънародника си Алехандро Давидович Фокина. 

Това ще бъде десетият изцяло испански финал в професионалния тенис, като последният беше през 2017 година. Тогава един срещу друг се изправиха Рафаел Надал и Алберт Рамос. 

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Ходар стана вторият най-млад финалист на турнир от сериите „Мастърс 1000", единствено след Надал. Той пречупи Медведев, въпреки че руснакът спаси първите три мачбола. 

Финалът срещу Давидович Фокина ще бъде с двойно значение за Ходар. Нова победа ще му гарантира първо влизане в Топ 10 на световната ранглиста. Освен това той ще подобри рекорда на Борис Бекер за тенисист, който най-бързо достига от Топ 100 до Топ 10.

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