Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тенисът отпуска 350 милиона долара за играчите от 2028 година

Тенисът отпуска 350 милиона долара за играчите от 2028 година
БТА

АТР планира и сериозни изменения в системата за разпределяне на точките за световната ранглиста

Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) обяви план за отпускане на 350 милиона долара награди и бонуси за играчите през 2028 година. ATP и Женската тенис асоциация (WTA) са подложени на големи критики заради изключително дългия състезателен сезон, продължаващ 11 месеца.

Шоуменът Монфис се оттегли от тениса без фанфари

Според плана на ATP играчите вече ще си разпределят бонус от 50 милиона долара, вместо досегашните 21.1 милиона. Още 25 милиона ще се разпределят между играчите в топ 250 на ранглистата, а допълнителни 30 милиона ще се отпускат на над 300 бивши тенисисти под формата на пенсии. Освен това ще бъде увеличен и наградният фонд на турнирите.

„Тенисът има много добри позиции в момента. Нашите турнири продължават да стават все по-популярни и все по-добри, а играчите имат рекордни приходи. Но за да останем силни, трябва да продължим да се развиваме", каза шефът на АТП Андреа Гауденци.

АТР планира и сериозни изменения в системата за разпределяне на точките за световната ранглиста. Основната идея е резултатите от най-големите турнири да имат по-голяма тежест през сезона, но същевременно да бъде намалена необходимостта тенисистите да участват в прекалено много състезания, за да компенсират слаб резултат.

Затова се предвижда оптимизиране на календара чрез по-ясно структуриране на сезона и обособяване на седмици за отделните категории турнири. Това трябва да улесни планирането на програмата и възстановяването на състезателите.

Още по темата

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

Предателство или просто бизнес: Бивш №1 в тениса сменя Алкарас със Синер

Предателство или просто бизнес: Бивш №1 в тениса сменя Алкарас със Синер

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Световният №1 в тениса може да пропусне остатъка от сезона

Зверев отстрани Де Минор и е на полуфинал в Шанхай

Зверев отстрани Де Минор и е на полуфинал в Шанхай

Машина за асове елиминира Джокович още на старта в Шанхай

Машина за асове елиминира Джокович още на старта в Шанхай

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

Медведев се класира за 70-ия полуфинал в кариерата си

Медведев се класира за 70-ия полуфинал в кариерата си

Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание

Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание

Инфантино отказа да покаже документи за тайния план на ФИФА

Инфантино отказа да покаже документи за тайния план на ФИФА

Водещи

Четирима задържани при акция срещу наркотиците в София

Четирима задържани при акция срещу наркотиците в София

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

  • Преди 6 минути
Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици

  • Преди 11 минути
Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

  • Преди 14 минути
Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

  • Преди 20 минути
Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

  • Преди 22 минути
3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

  • Преди 32 минути
ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

  • Преди 38 минути
19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

  • Преди 39 минути
Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

  • Преди 44 минути
Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

  • Преди 49 минути