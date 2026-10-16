Тенисът отпуска 350 милиона долара за играчите от 2028 година

Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) обяви план за отпускане на 350 милиона долара награди и бонуси за играчите през 2028 година. ATP и Женската тенис асоциация (WTA) са подложени на големи критики заради изключително дългия състезателен сезон, продължаващ 11 месеца.

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Според плана на ATP играчите вече ще си разпределят бонус от 50 милиона долара, вместо досегашните 21.1 милиона. Още 25 милиона ще се разпределят между играчите в топ 250 на ранглистата, а допълнителни 30 милиона ще се отпускат на над 300 бивши тенисисти под формата на пенсии. Освен това ще бъде увеличен и наградният фонд на турнирите.

„Тенисът има много добри позиции в момента. Нашите турнири продължават да стават все по-популярни и все по-добри, а играчите имат рекордни приходи. Но за да останем силни, трябва да продължим да се развиваме", каза шефът на АТП Андреа Гауденци.

АТР планира и сериозни изменения в системата за разпределяне на точките за световната ранглиста. Основната идея е резултатите от най-големите турнири да имат по-голяма тежест през сезона, но същевременно да бъде намалена необходимостта тенисистите да участват в прекалено много състезания, за да компенсират слаб резултат.

Затова се предвижда оптимизиране на календара чрез по-ясно структуриране на сезона и обособяване на седмици за отделните категории турнири. Това трябва да улесни планирането на програмата и възстановяването на състезателите.