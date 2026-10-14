Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова беше посланик на Българската федерация по тенис по време на Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас. Официалната европейска квалификация се проведе през миналата седмица, а бившата полуфиналистка от Уимбълдън остана близо до младите български състезатели през целия турнир.

Пиронкова даде висока оценка на организацията и атмосферата на надпреварата. Тя подчерта, че Българската федерация по тенис и Община Бургас са разполагали с кратко време за подготовка, но въпреки това са се справили успешно с домакинството.

„Най-важна е оценката на самите участници. Впечатленията, които получих от децата, родителите и треньорите, бяха изключително положителни - както за условията и организацията, така и за отношението на всички, ангажирани с турнира“, заяви Пиронкова пред сайта на федерацията.

Бившата водеща българска тенисистка остана впечатлена и от представянето на родните таланти. Българските състезатели спечелиха 13 от общо 16 квоти за участие в основната схема на престижния Orange Bowl в САЩ.

„Резултатите говорят сами за себе си. Това е изключително силно представяне, което показва, че имаме талантливи и конкурентоспособни млади състезатели. Домакинството носи предимства, но победите трябва да бъдат извоювани на корта“, коментира Пиронкова.

Според нея провеждането на международни турнири в България е от огромно значение за развитието на младите играчи. Освен че намалява финансовата тежест и необходимостта от продължителни пътувания, домакинството им позволява да трупат опит срещу силни съперници в позната среда.

Пиронкова обърна специално внимание и на психологическия ефект. По думите ѝ подобни събития показват на децата, че България може да бъде равностоен домакин на големите тенис нации и че те невинаги трябва да бъдат в ролята на гостуващи състезатели.

„Определено се забелязва възход в представянето на българските тенисисти. През лятото у нас се провеждаха силни международни турнири почти всяка седмица. В почти всяка надпревара имахме представители в заключителните етапи, а за някои това бяха първи полуфинали и финали на подобно ниво“, добави тя.

Пиронкова си спомни и началото на собствената си професионална кариера, когато постоянните пътувания са били сериозно физическо и финансово изпитание. Тогава тя е завиждала на състезателите от държави с много турнири, които са имали възможност да играят у дома. Затова сега се радва, че младите българи получават подобни условия.

След като завърши треньорски курс ITF Level 2 в Пазарджик, Пиронкова не скри желанието си да се развива и в тази посока. Тя вярва, че опитът от професионалната ѝ кариера ще ѝ помогне да разбира по-добре техническите, тактическите и психологическите трудности на младите състезатели.

Бившата тенисистка разказа и за интереса на сина си Александър към спорта. По думите ѝ той сам е проявил желание да играе тенис, но тя няма намерение да го насочва задължително към професионална кариера.

„Бих искала и двете ми деца да могат да играят тенис, най-малкото за удоволствие. Оттам нататък всяко от тях трябва само да избере своя път според собствените си интереси и таланти“, завърши Пиронкова.