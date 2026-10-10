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Иван Иванов спря на крачка от финала, но ще запише рекордно класиране

Иван Иванов спря на крачка от финала, но ще запише рекордно класиране
БТА

17-годишният българин отпадна след трисетова битка с водача в схемата Даниел Михалски, но ще направи сериозен скок в световната ранглиста

Иван Иванов отпадна на полуфиналите на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара.

Националът на България за Купа „Дейвис“, поставен под номер 5 в схемата, отстъпи пред водача Даниел Михалски от Полша с 1:6, 6:4, 1:6 след 2 часа и 14 минути игра.

Иванов започна трудно и допусна съперникът му да поведе с 4:0 в първия сет. Българинът не успя да навакса изоставането и загуби частта с 1:6.

Във втория сет 17-годишният тенисист отново изостана, след като Михалски спечели първите два гейма. Иванов обаче реагира силно и изравни за 2:2. В края той проби за 5:4, след което затвори сета на собствен сервис и върна интригата в мача.

Българинът проби още в откриващия гейм на решителната част, но не успя да задържи преднината си. Полякът спечели следващите шест гейма и се класира за финала.

Преди полуфиналния двубой Иванов беше записал три поредни победи в турнира, без да загуби нито един сет.

Силното представяне в Италия ще донесе на българския талант и ново рекордно класиране. Иванов започна седмицата под номер 494 в света, а при следващото обновяване на ранглистата се очаква да влезе в топ 460.

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