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17-годишният Иван Иванов продължава победния си ход в Италия

17-годишният Иван Иванов продължава победния си ход в Италия
БТА

Българският национал за Купа „Дейвис“ победи Мануел Маца и се класира за четвъртфиналите

Иван Иванов достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният българин, който е поставен под номер 5 в схемата, победи представителя на домакините Мануел Маца с 6:3, 6:4 за точно 100 минути.

Иванов започна силно срещата и поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той изоставаше с 3:4, но спечели следващите три гейма и приключи двубоя в два сета.

За място на полуфиналите българският национал за Купа „Дейвис“ ще играе срещу победителя от срещата между поставения под номер 3 Лоран Локоли от Франция и италианеца Габриеле Пенафорти.

Димитър Кисимов приключи участието си във втория кръг след загуба с 0:6, 2:6 от Габриеле Кривеларо за 81 минути.

18-годишният българин преди това записа две победи в квалификациите и още една в основната схема. Поражението прекъсна серията му от осем поредни успеха, започнала с неговата дебютна титла при мъжете в Сърбия.

Следващото голямо предизвикателство пред Кисимов е Мастърсът на осемте най-добри тенисисти до 18 години в света. Турнирът ще се проведе между 21 и 25 октомври в Чънду, Китай.

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