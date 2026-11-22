Представете си как партньорът ви прекарва часове във флирт с някой друг, хваща го за ръка и го води на срещи. Повечето хора биха имали въпроси – но какво се случва, ако този „някой“ съществува само във видеоигра?

Последната част от хитовата поредица на „Рокстар“ (Rockstar) – Grand Theft Auto 6, вече счупи рекордите, генерирайки 3,8 милиарда долара още в първия си ден на пазара. В основата на сюжета стои връзката между двамата главни герои – Джейсън и Лусия. Макар пълноценната романтична връзка между дуото в стил „Бони и Клайд“ да не е задължителна за напредъка в играта, играчите могат да я развиват извън престъпните мисии чрез пазаруване, посещения на барове, тренировки, хващане за ръце и бързи отговори на съобщения.

Идеята възроди стар спор в гейминга: има ли право реалният ви партньор да ревнува от измислен персонаж?

През септември социологическата агенция YouGov зададе този въпрос на над 4000 пълнолетни британци. Около 6% определят подобно поведение като изневяра, а други 19% заявяват, че „не биха били окей с това“, като жените са значително по-критични от мъжете.

30-годишната инфлуенсърка Али Франко, която има над милион последователи в ТикТок, споделя пред Би Би Си, че е озадачена от дебата. „Ако партньорът ви е несигурен заради измислен герой, има нужда от сериозен размисъл. Това е като да харесваш телевизионна звезда, но още по-далеч от изневярата, защото не участва друг реален човек“, казва тя. В коментарите под видеото ѝ обаче мнозина уточняват, че границата се прекрачва, ако играта води до отмяна на реални срещи или насочване на интимността към екрана.

От десетилетия игри като The Sims, Final Fantasy VII и Baldur's Gate II позволяват на играчите да градят романси с компютърни персонажи (NPC), но досега тези взаимодействия бяха строго разписани по предварителен сценарий. GTA 6 предлага много по-динамичен и отворен свят.

Според Ариен Фершо, доцент във Флоридския държавен университет, колкото по-сложни стават игрите, толкова по-успешно имитират реалността и социалните взаимоотношения. Следващият голям скок обаче ще дойде от изкуствения интелект (ИИ). Технологични гиганти като Nvidia и Ubisoft вече експериментират с генеративен ИИ, който ще позволи на виртуалните герои да водят естествени разговори, да помнят минали срещи и да развиват отношенията си в реално време.

Фершо смята, че това ще създаде още по-силна илюзия за истинска връзка, но Али Франко остава категорична: дори с интегрирането на ИИ за по-реалистично преживяване, „в крайна сметка не можеш да изневериш с редове програмен код“.

Източник: BBC