Европейският съюз отхвърли в неделя предложения проект за климатично споразумение на конференцията COP31 в турския град Анталия, тъй като в него не се споменават изкопаемите горива. Решението поставя под още по-голямо съмнение възможността близо 200 държави да постигнат консенсус, след като преговорите се проточиха с рекордните 44 часа след официално планирания край на срещата на върха. Ирландският министър на климата и енергетиката Дара О'Брайън, чиято страна заема ротационното председателство на Съвета на ЕС, заяви, че блокът и неговите държави членки ще възразят срещу приемането на предложения документ, известен като Пакта от Анталия.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е „дълбоко разочарован“ от факта, че климатичната конференция на върха COP31 приключи без постигане на консенсус за общо заключително решение. Той призова правителствата да действат по-бързо по отношение на емисиите, изкопаемите горива и финансирането на мерките за климата. Гутериш посочи, че споделя „дълбокото огорчение“ на онези, които са очаквали държавните ръководители да се издигнат на висотата на предизвикателствата, поставени от климатичната криза. По думите му този неуспех не променя фактите.

Поне двама души са загубили живота си, четирима са получили наранявания, а около десетима вероятно все още остават затрупани под отломките на жилищна сграда в Киевска област след нападение с руски безпилотен апарат. Информацията беше разпространена от агенция Ройтерс, която цитира украински официални източници. Държавният глава Володимир Зеленски посочи, че вследствие на удара се е срутила част от пететажен блок. По данни на областната администрация сред четиримата ранени има и тийнейджър.

Най-малко трима души са загинали, а 36 остават в неизвестност след голям пожар във фабрика за сладкарски изделия край индонезийската столица Джакарта. Това съобщиха местните спасителни служби, цитирани от Франс прес. Първоначално властите съобщиха за 39 изчезнали, но по-късно броят им беше намален на 36. Четирима пострадали са транспортирани в болници.

Пътният маршрут от Тетово до Охрид, който е част от стратегическия Коридор 8, трябва да бъде завършен до 2029 г. Това заяви премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски при представянето на интегрираната гранична система "One Stop Shop" на граничния пункт "Кяфасан", предаде МИА. По думите му изграждането на автомагистралните участъци в западната част на страната се е ускорило значително през последните две години и половина.