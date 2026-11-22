Ливърпул победи Манчестър Юнайтед с 4:0 в дербито от 11-ия кръг на Висшата лига. Домакините поведоха с два гола още до 13-ата минута, а отборът на Маурисио Почетино изигра почти целия мач с десет души при дебюта на аржентинеца.

Сене Ламенс спаси удар на Александър Исак още в шестата минута. Минута по-късно шведът се откъсна след грешка на Матайс де Лихт, но Лени Йоро го събори пред наказателното поле и получи директен червен картон. Доминик Собослай изпълни последвалия пряк свободен удар и откри резултата в 10-ата минута.

Само три минути по-късно Рио Нгумоа преодоля Диого Далот по левия фланг и подаде към Флориан Вирц. Германецът стреля от въздуха, а топката се отби в напречната греда и влезе за 2:0. Юнайтед имаше шанс да намали преди почивката, но Алисон спаси опасен удар на Бруно Фернандеш от дистанция.

След паузата Брадли Баркола и Исак пропуснаха добри положения. В 66-ата минута Баркола преодоля двама съперници по десния фланг, влезе в наказателното поле и прокара топката между краката на Де Лихт към Нгумоа, който вкара за 3:0.

В 82-рата минута Джошуа Зиркзее загуби топката пред наказателното поле на Юнайтед. Вирц изведе Виктор Муньос сам срещу Ламенс, а нападателят оформи крайното 4:0.

Така Ливърпул заема 4-тото място с актив от 21 точки, а Манчестър Юнайтед остава на 19-тото място с 8 точки.