Върджил ван Дайк все още не знае дали ще остане в Ливърпул след края на сезона. В интервю за Sky Sports капитанът на мърсисайдци заяви, че се чувства добре физически и вярва, че има още много години във футбола, независимо какво ще се случи с договора му.

“Ако някой каже, че знае какво ще правя следващия сезон, няма да е прав, защото в момента аз нямам представа”, каза нидерландецът.

Защитникът обясни, че вниманието му в момента е насочено към дербито с Манчестър Юнайтед, а след него и към Шампионската лига. Той говори с благодарност за близо десетте си години на “Анфийлд” и допусна, че този период може да приключи през лятото.

“Ще бъда вечно благодарен за всичко, което се случи тези години. Ще видим дали договорът ми ще бъде удължен. Ако не стане, ще се сбогувам през лятото”, добави Ван Дайк.

С Ливърпул той спечели две титли във Висшата лига и трофея в Шампионската лига. Ван Дайк е сред малкото останали футболисти от състава на Юрген Клоп след напускането на Мохамед Салах и Анди Робъртсън през лятото.

“Ще бъде трудно за мен и за семейството ми, защото това беше невероятен период. Но не искам да гледам прекалено напред в бъдещето”, каза капитанът за възможността да се раздели с клуба.