Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди домакинството на Локомотив София. Той коментира и последните промени в ръководството на клуба.

"Ради Кирилов се развива по-добър начин, но сега следва да видим как се чувства, след като започне с тренировките. Акрам е футболист, който се развива много добре и утре ще може да влезе в групата. Сержиньо също се развива по-добър начин и направи почти всички тренировки през седмицата с отбора. Той обаче има леки неразположения и няма да влезе в групата, за да се възстанови напълно. Асен Митков също се развива добре. Направи много добра тренировъчна седмица и ще влезе в групата. Останалите футболисти са в нормална динамика", започна Веласкес относно състоянието на футболистите.

"Днес исках да преценя състоянието на футболистите. Стивън тренираше нормално през седмицата, но вчера получи леки неразположения и днес ще видим как ще се развие ситуацията. Все още има неща, които да преценим за състава утре", добави той.



"Ако нашата мотивация зависи от една загуба или победа, ще сме на грешния път. Нашата мотивация във всеки един момент е максималната, защото така трябва да бъде. Вървим срещу течението в някои ситуации. Когато спечелиш част от нещата не са перфектни, но и когато загубиш не всичко е зле. Това да правим трагедия след загуба просто не трябва да се прави. Това не е здравословно. Боли ме много, когато загубим, но трябва да сме с позитивна нагласа, за да се развиваме. Една загуба няма как да разруши моя фокус и това, което правят футболистите. Правя анализите си от реалистична перспектива. Трябва обаче да се учим и подобряваме, но и да гледаме с позитивна нагласа", коментира Веласкес.



"Изправяме се срещу всеки противник, след като сме прекарали много часове в анализ на нашия съперник. Даваме всичко от себе си за подготовката както в шампионата, така и в Лига Европа".

Хулио Веласкес коментира и послендите промени по ръководните постове в клуба. "Костадинов е много важна част от структурата на клуба. Още като футболист беше много важна част в отбора. Винаги ще съм му много благодарен. Той е един от най-интелигентните хора, които познавам. Той има желание да се развива и научава нови неща, както и голямо желание да помага. За мен има профил на човек, който може да се развива много в този директорски пост. Щастлив съм, че мога да работя с него. Помага на треньорския щаб и футболистите".

"Нямам проблем да говоря за промените. Тръгнаха си няколко човека от скаутското звено, но това са нормални неща, които се случват във футбола. Много съм щастлив от връзката между Енрико (б.а. Пареше) и Костадинов и тяхната работа. Той е професионалист, който е работил в големи отбори и има знания. В Италия ми казаха много добри неща за него. Още веднъж искам да кажа, че връзката между Костадинов и Енрико е много добре. Трябва да правят крачки напред и да развият този департамент", завърши Веласкес.