От 22 ноември се преустановява движението по участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“.

Причината за ограничението е установена повреда на дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“. Мярката се предприема с цел гарантиране на безопасността на участниците в движението.

Засегнатият участък ще остане затворен до отстраняване на повредите и възстановяване на безопасните условия за преминаване. Конкретен срок за приключване на ремонтните дейности не се посочва. Екипи на „Пътна полиция“ към СДВР ще регулират трафика в района, ще подпомагат шофьорите и ще следят за спазването на временната организация на движението, уточняват от СДВР.

От столичната полиция призовават водачите да се съобразяват с пътната сигнализация и указанията на униформените служители. На гражданите, които планират да пътуват в района, се препоръчва предварително да изберат алтернативни маршрути, да предвидят повече време за придвижване и да проявяват търпение заради въведените ограничения.