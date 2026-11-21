Днес, 21 ноември 2026 г., се навършват 31 години от парафирането на Дейтънското мирно споразумение – един от най-значимите исторически документи за Балканите през XX век. Споразумението поставя основите на прекратяването на кървавата война в Босна и Херцеговина, продължила повече от три години и причинила огромни човешки и материални загуби.

Преговорите се провеждат във военновъздушната база „Райт-Патерсън“ край град Дейтън, щата Охайо, САЩ. Те започват в началото на ноември 1995 г. и продължават до 21 ноември. В тях участват президентът на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович, президентът на Сърбия Слободан Милошевич и президентът на Хърватия Франьо Туджман. Важна роля за постигането на договореността изиграват американските дипломати, сред които особено се откроява Ричард Холбрук.

Основната цел на споразумението е да сложи край на военните действия и да създаде условия за траен мир и стабилност в региона. С него се запазва международноправната независимост на Босна и Херцеговина, като държавата се изгражда върху сложна политическа структура, включваща два основни ентитета – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. Документът урежда също въпросите за териториалното разпределение, сигурността, правата на човека, изборите и завръщането на бежанците и разселените лица.

Важно е да се отбележи, че на 21 ноември 1995 г. споразумението е парафирано в Дейтън, а официалното му подписване се състои на 14 декември същата година в Париж.

Днес годишнината е повод за равносметка и припомняне на тежките последици от войната. Дейтънското споразумение не решава всички политически и обществени противоречия в Босна и Херцеговина, но успява да прекрати въоръжения конфликт и да създаде основа за мирно съществуване.