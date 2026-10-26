Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Професорът по медицина Илия Сърданович, на 56 години, е водач на „Студентската листа – Студентите печелят“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Макар мнозина да го определят като лице на опозицията, той не е професионален политик и не оглавява политическа партия. Самият Сърданович се представя като „първи сред равни“ в листата от 250 кандидати, подкрепена от студентското движение, което е събрало близо 70 000 подписа от граждани.

Сърданович е кардиолог и преподавател в Медицинския факултет на Университета в Нови Сад. Той застава зад студентите още в началото на блокадите, а впоследствие участва и в техни протести и митинги. По информация на сръбското издание Nova.rs името му става широко известно след обръщение към студенти през февруари миналата година. Оттогава той многократно е критикувал действията на правителството.

В едно от последните си публични изказвания в Нови Сад Сърданович поставя въпроса за отговорността на институциите и липсата на последици за виновните според него.

„Наказани ли са виновните, реагирали ли са институциите? Студентите поискаха реакция от институциите и какво получиха? Отговорът на държавата беше: „Не, няма виновни“. Няма да намерят виновните. Знаете ли защо? Защото те са най-отговорните и най-големите виновници! Търсим изход за младите хора, които искат да променят страната и да я направят по-добра, и те вече са я направили по-добра“, заяви той пред събралите се граждани.

През март 2025 г., след като през февруари говори пред студенти в Медицинския факултет в Нови Сад, Сърданович е повикан на разпит в полицията. По-късно получава покана и за информационен разговор в Министерството на вътрешните работи. През септември 2025 г. отново привлича обществено внимание, след като в качеството си на лекар заявява, че полицията е използвала отровно химическо вещество срещу студенти и протестиращи в Нови Сад.

От медицината до студентското движение

Илия Сърданович е роден на 7 август 1970 г. в Нови Сад, но израства във Врбас, където прекарва детството и гимназиалните си години. Завършва Медицинския факултет в Нови Сад, а през 2012 г. придобива докторска степен.

От 1997 г. работи в Института по сърдечно-съдови заболявания на Войводина в Сремска Каменица. През 2018 г. започва да преподава в катедрата по спешна медицина към Медицинския факултет в Нови Сад, а през 2025 г. става редовен професор.

Професионалната му дейност включва и участието в международния телемедицински проект HEART NET, насочен към кардиологични пациенти. Той е и член на академичната мрежа „Свободен университет“ в Нови Сад.

През юни тази година Сърданович се кандидатира за директор на Лекарската камара на Сърбия като представител на Регионалната камара на Войводина. Кандидатурата му е издигната от независимата група лекари „Нашата камара“.

Здравеопазването и борбата с корупцията са сред основните му приоритети

В политическата си програма Сърданович поставя акцент върху децентрализацията и обновяването на общественото здравеопазване. Той се противопоставя на големите държавни инвестиции в скъпи проекти като Националния стадион и изложението ЕКСПО, докато здравните заведения в страната се нуждаят от подобрения. Според него всеки жител на Сърбия трябва да има достъп до лекар, включително в малките населени места.

Въпреки че оглавява движение, което поставя борбата с корупцията сред основните си цели, позициите му по някои външнополитически въпроси се доближават до преобладаващите възгледи в сръбската политика.

По отношение на европейската интеграция Сърданович посочва, че членството в Европейския съюз не е непосредствен приоритет за Студентската листа. По думите му на преден план трябва да бъдат проблемите, които пряко засягат ежедневието на гражданите.

Сблъсък с Вучич

По време на предизборната кампания президентът Александър Вучич неколкократно отправя публични покани към Сърданович за телевизионен дебат. Междувременно проправителствени таблоиди го превръщат в една от основните мишени на критиките си.

Сърданович отказва поканите с аргумента, че разговаря само с хора, които имат какво да кажат и притежават необходимите знания. Впоследствие профилът му в социалните мрежи е временно блокиран.