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Балкани

Йотова-Вълчев водят на изборите в Турция с над 55 %

Йотова-Вълчев водят на изборите в Турция с над 55 %
БТА

На второ място в Турция се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,48 процента

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава най-много гласове в Турция на изборите за президент и вицепрезидент на България.

За тях са гласували 3 933 души, или 55,02 процента, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 08:00 часа днес при обработени 99,35 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място в Турция се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,48 процента (1893 гласа).

Трети са Иван Христанов и Стоянка Черкезова със 153 гласа (2,1 процента).

Те са следвани от Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски със 104 гласа (1,5 процента).

Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин са събрали 64 гласа в Турция (0,9 процента).

В Турция бяха разкрити общо 78 секции в 18 окръга.

Нормално и при много ниска активност протече изборният ден в Турция вчера, съобщиха за Таралеж представитело на изселническите дружества в страната.

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