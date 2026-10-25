Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция.

В Турция бяха разкрити общо 78 секции в 18 окръга за президентските избори в България. Секциите бяха затворени в 20 ч. местно време (19 ч. бълг. време). Изборният ден в югоизточната ни съседка започна в 7 ч. (6 ч. бълг. време).

Представители на изселническите дружества в югоизточната ни съседка посочиха пред Таралеж, че активността на тези избори е била изключително ниска. Не са били регистрирани нередности на изборите.

В егейския град Измир, в който има много хора с българско гражданство бяха разкрити 14 секции. Броят на гласувалите е 1046 души, съобщи председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.

По думите му изборите са протекли нормално, без каквито и да било регистрирани нередности.

В Тракийския регион избирателната активност също бе ниска.

В Бабаески, където е разкрита една избирателна секция, 73 души са употребили правото си на глас. В Люлебургаз са гласували 130 души, съобщи за Таралеж Васвийе Сьонмез, представител на Балгьоч-Тракия.

При слаб интерес премина и гласуването в столицата Анкара, където бяха разкрити две избирателни секции, едната от които в посолството на Република България.

Броят на гласувалите в посолството е 71 души, посочиха пред Таралеж от СИК.

В град Ескишехир са гласували 83-ма души, съобщи за Таралеж Незиха Билен, председателка на Дружеството за балканска култура и солидарност Румели.

В град Биледжик са гласували 93-ма души, посочи Билен.

Рекордно ниска бе избирателната активност и в Истанбул.