Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция
Няма данни за нередности по време на изборите
Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция.
В Турция бяха разкрити общо 78 секции в 18 окръга за президентските избори в България. Секциите бяха затворени в 20 ч. местно време (19 ч. бълг. време). Изборният ден в югоизточната ни съседка започна в 7 ч. (6 ч. бълг. време).
Представители на изселническите дружества в югоизточната ни съседка посочиха пред Таралеж, че активността на тези избори е била изключително ниска. Не са били регистрирани нередности на изборите.
В егейския град Измир, в който има много хора с българско гражданство бяха разкрити 14 секции. Броят на гласувалите е 1046 души, съобщи председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.
По думите му изборите са протекли нормално, без каквито и да било регистрирани нередности.
В Тракийския регион избирателната активност също бе ниска.
В Бабаески, където е разкрита една избирателна секция, 73 души са употребили правото си на глас. В Люлебургаз са гласували 130 души, съобщи за Таралеж Васвийе Сьонмез, представител на Балгьоч-Тракия.
При слаб интерес премина и гласуването в столицата Анкара, където бяха разкрити две избирателни секции, едната от които в посолството на Република България.
Броят на гласувалите в посолството е 71 души, посочиха пред Таралеж от СИК.
В град Ескишехир са гласували 83-ма души, съобщи за Таралеж Незиха Билен, председателка на Дружеството за балканска култура и солидарност Румели.
В град Биледжик са гласували 93-ма души, посочи Билен.
Рекордно ниска бе избирателната активност и в Истанбул.