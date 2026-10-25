Всеки шести глас за Андрей Гюров е дошъл от ГЕРБ

Приблизително 5% от общо 30-те процента подкрепа за Андрей Гюров са осигурени от гласоподаватели на ГЕРБ, обяви социологът от „Маркет Линкс“ Добромир Живков пред bTV.

Това показва, че всеки шести глас за кандидата, издигнат от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ (ПП-ДБ), идва от формацията на Бойко Борисов, въпреки че тя нито издигна свой представител, нито подкрепи Гюров официално, поясни социологът.

Живков коментира още, че тези избори са се трансформирали във вот на доверие към настоящия кабинет и неговия управленски стил. Според него днешният изборен резултат отразява спада в електоралната подкрепа за управляващата партия „Прогресивна България“, който социологическите агенции регистрират през изминалите месеци.

По отношение на симпатизантите на ДПС - другата парламентарна сила без собствен кандидат за президент - Живков поясни, че те са гласували в ниска численост и вотът им се е разпределил поравно, като не са подкрепили единствено „Възраждане“.