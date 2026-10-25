"Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване: Гюров изпреварва Йотова

Андрей Гюров - Георги Кандев изпреварват Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

Това показват данните на "Маркет Линкс" при 100% паралелно преброяване.

За Гюров са гласували 33.5%, а за Йотова - 32.7%.

На трето място е двойката Костадинов-Волгин - 12.4%.

В първия тур на президентските избори участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имаха 6 590 000 български граждани.

Минималната разлика от под 3% между двамата водещи кандидати на президентските избори предизвика първи реакции в предизборния щаб на Илияна Йотова, който се намира в Националния дворец на културата.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов призна, че управляващата формация не е успяла да мобилизира достатъчно свои привърженици.

Официално изявление от щаба на Андрей Гюров - Георги Кандев се очаква по-късно днес.