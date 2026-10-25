Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!
При паралелното преброяване двойката Йотова-Вълчев е с малка преднина пред вторите Гюров-Кандев
"Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!".
Това написа в личния си Фейсбук профил Делян Добрев от ГЕРБ, след като станаха ясни резултатите от президентските избори.
При паралелното преброяване двойката Йотова-Вълчев е с малка преднина пред вторите Гюров-Кандев.
По-рано и колегата му Николай Нанков коментира изборните резултати.
"Анализите тепърва предстоят. Но и от самолет се вижда, че Радев катапултира. Балонът се спука. Хората, които го избраха, не отидоха до урните и не гласуваха за неговия кандидат Йотова", написа Николай Нанков.
"Радев вече няма мнозонство сред избирателите. Няма го и “мобилизираният” вот на прогресистите…".
Според него "въпросът вече не е само кой ще победи на балотажа, а и за легитимността на правителството в очите на гражданите".
"Рекордно ниската избирателна активност е голям удар и по изцяло машинното гласуване".