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Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт

Мечка е забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт
БТА

Мястото е близо до резерват Бистришко бранище, посочиха още от спасителната служба

Мечка е забелязана днес от планински спасител в близост до междинна станция на Симеоновския лифт до хижа „Северина", съобщиха във Фейсбук от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Мястото е близо до резерват Бистришко бранище, посочиха още от спасителната служба.

Нормално е в гората там да има мечки, допълниха от спасителната служба.

Спасителите съветват туристите да се движат на групи или да се вдига шум, който се чува поне на 30 метра. 

Ако не е предизвикана, мечката няма да нападне. В случай на среща с мечка, хората трябва да се отдалечат бавно на заден ход с лице към мечката, като не я гледат в очите.

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