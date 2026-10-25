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Тома Биков: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев"

Тома Биков: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев"
БТА

ГЕРБ не се явиха на тези избори и не издигнаха кандидат за президент

Големият опонент на Йотова е Румен Радев. Това написа депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков във Фейсбук след първите екзитполове на първия тур на президентските избори.

Екзитполовете показват спад в избирателите на "Прогресивна България" и малка разлика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, която според паралелното преброяване е около 3%.

ГЕРБ не се явиха на тези избори и не издигнаха кандидат за президент.

Приблизително 5% от общо 30-те процента подкрепа за Андрей Гюров са осигурени от гласоподаватели на ГЕРБ, обяви социологът от „Маркет Линкс“ Добромир Живков.

Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев отправи критики към премиера Румен Радев и „Прогресивна България“ в публикация в профила си във Фейсбук. 

Според Георгиев вотът днес показва сериозен отлив на подкрепа за управляващите, независимо от крайния резултат на президентските избори.

"Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!", коментира бившият депутат Делян Добрев. 

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