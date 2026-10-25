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Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия
АР/БТА

На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е атакувала страната с около 1600 управляеми авиационни бомби, 48 ракети и близо 2300 ударни дрона

Украински представители отхвърлиха твърденията на изпълнителния директор на SpaceX Илон Мъск, че украинските военни са нарушили условията за ползване на Starlink, използвайки системата за настъпателни удари с дронове, предаде Асошиейтед прес.

Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви, че ограниченията върху гражданската версия на Starlink в Украйна правят подобна употреба невъзможна. По думите му дроновете, свързани чрез системата, са ограничени до скорост от 70–90 км/ч и не функционират на руска територия.

Мъск потвърди, че SpaceX е ограничила скоростта на Starlink в Украйна, като обвини украинските военни, че са използвали услугата за настъпателни операции. Междувременно ограниченията върху военната система Starshield предизвикаха проблеми с комуникациите, загуба на дронове и провалени мисии, съобщиха украински представители.

Не е ясно кой е разпоредил ограниченията. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е вземал подобно решение, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс намекна за координация между Белия дом и Мъск.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е атакувала страната с около 1600 управляеми авиационни бомби, 48 ракети и близо 2300 ударни дрона.

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