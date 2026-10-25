Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

Украински представители отхвърлиха твърденията на изпълнителния директор на SpaceX Илон Мъск, че украинските военни са нарушили условията за ползване на Starlink, използвайки системата за настъпателни удари с дронове, предаде Асошиейтед прес.

Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви, че ограниченията върху гражданската версия на Starlink в Украйна правят подобна употреба невъзможна. По думите му дроновете, свързани чрез системата, са ограничени до скорост от 70–90 км/ч и не функционират на руска територия.

Мъск потвърди, че SpaceX е ограничила скоростта на Starlink в Украйна, като обвини украинските военни, че са използвали услугата за настъпателни операции. Междувременно ограниченията върху военната система Starshield предизвикаха проблеми с комуникациите, загуба на дронове и провалени мисии, съобщиха украински представители.

Не е ясно кой е разпоредил ограниченията. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е вземал подобно решение, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс намекна за координация между Белия дом и Мъск.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е атакувала страната с около 1600 управляеми авиационни бомби, 48 ракети и близо 2300 ударни дрона.