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Бразилия гласува на оспорван президентски балотаж: съдът удължи вота заради транспортни проблеми

Бразилия гласува на оспорван президентски балотаж: съдът удължи вота заради транспортни проблеми

Луис Инасиу Лула да Силва се изправя срещу Флавио Болсонаро, съюзник на Доналд Тръмп. Изборът може да промени политическата посока на най-голямата икономика в Латинска Америка.

Балотажът противопоставя левия президент Лула, който търси нов мандат, на сенатора от десницата Флавио Болсонаро — син на бившия президент Жаир Болсонаро. Двамата предлагат различни посоки за страната: Лула поставя акцент върху социалните програми и подкрепата за по-бедните, а Болсонаро — върху по-твърда политика срещу престъпността и по-близки отношения със САЩ. Флавио е обещавал да работи за освобождаването на баща си, който излежава 27-годишна присъда за заговор за преврат. 

Надпреварата се очертаваше като изключително оспорвана. На първия тур Флавио получи 47,03% от действителните гласове, а Лула — 45,16%, разлика от около 2,2 милиона гласа. Повече от 33 милиона избиратели не гласуваха тогава, затова мобилизирането на колебаещите се и на хората, останали у дома, може да се окаже решаващо. 

Изборният ден беше белязан и от спор за достъпа до секциите. Партията на Лула съобщи за недостиг на автобуси в няколко града и твърдеше, че в Сао Пауло се движат само 60% от автобусния парк. В Баия избирателният съд разпореди възстановяване на автобусните линии и поиска ареста на секретаря по мобилността; общината заяви, че транспортът е нормализиран, а секретарят е в Париж по служебна мисия. Това са твърдения и решения, съобщени от бразилски медии; спорът за причините и отговорността продължава. 

Заради транспортните проблеми съдия от Върховния съд разпореди гласуването да бъде удължено с два часа в цялата страна — до 19:00 ч. местно време. Кампанията на Болсонаро също поиска удължаване за някои места, като посочи проливните дъждове в южната част на страната. 

При първоначалното преброяване Лула води, но данните са твърде ранни за прогноза. UOL отчита 57,66% за Лула срещу 42,34% за Флавио при преброени едва 0,25% от урните. Тези първи частични числа не определят победителя; резултатът може да се променя с включването на гласове от различни региони. 

Вотът има и международно измерение. Флавио Болсонаро е съюзник на Тръмп, а победата му би означавала по-рязък десен завой и потенциално сближаване с Вашингтон. В отделно разследване Reuters съобщи, позовавайки се на десет настоящи и бивши американски представители, че двама служители на Държавния департамент са лобирали за мерки, които според източниците имали за цел да отслабят Лула и да помогнат на фамилията Болсонаро. Агенцията уточнява, че не е установила доколко те са действали по нареждане на Белия дом; Държавният департамент защити действията на САЩ като защита на американските интереси. 

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