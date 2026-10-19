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Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия
АП/БТА

Двамата кандидати се атакуваха по темите за корупцията, икономиката и отношенията със САЩ седмица преди решаващото гласуване

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва и неговият съперник на предстоящия балотаж - десният сенатор Флавио Болсонаро, си размениха остри обвинения по време на първия си телевизионен дебат, съобщава "Ройтерс".

Вторият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври. На първия тур Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, изпревари Лула с близо два процентни пункта. Последните социологически проучвания обаче показват намаляване на разликата между двамата.

Дебатът бързо прерасна в размяна на лични нападки и взаимни обвинения в корупция.

"Лъжата е силата на семейство Болсонаро", заяви Лула, а опонентът му отвърна, че президентът е "винаги опетнен от корупция".

Лула повдигна въпроса за предполагаемите връзки на Болсонаро с банкера Даниел Воркаро, докато сенаторът насочи вниманието към обвиненията срещу сина на президента във връзка със скандал в пенсионната система.

Двамата влязоха в сблъсък и по икономическите въпроси. Лула защити управлението си, като изтъкна увеличението на минималната работна заплата и ниската безработица. Болсонаро постави акцент върху борбата с организираната престъпност и обеща разширяване на капацитета на затворите.

Напрежение предизвикаха и отношенията със Съединените щати.

"За народа на Бразилия е очевидно, че семейство Болсонаро обслужва американските интереси", заяви Лула, обвинявайки опонентите си, че са лобирали за налагане на мита върху бразилски стоки.

Флавио Болсонаро отхвърли обвиненията и заяви, че при управлението на Лула страната е била "подчинена на глобалисти и терористи".

Втори телевизионен дебат между двамата кандидати е насрочен за 23 октомври, два дни преди балотажа.

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